لأول مرة.. تفاصيل الرسوم على التحويلات اللحظية عبر "إنستاباي" في 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

يعتزم البنك المركزي إقرار رسوم على التعاملات المالية باستخدام الشبكة القومية للتحويلات اللحظية عبر تطبيق "إنستاباي" بداية العام القادم 2024 لأول مرة منذ إطلاق الخدمة، وفق ما قاله مسؤول مصرفي كبير فضل عدم ذكر اسمه.

وأوضح المصدر، لمصراوي، أن قيمة الرسوم المقرر تطبيقها بداية العام القادم على التحويلات اللحظية باستخدام "إنستاباي" ستكون قليلة للغاية وغير مكلفة نهائيا ستتراوح بين (50 قرشا إلى جنيها) في ظل جودة الخدمة وحجم الاستثمارات التي ضخها في البنية التحتية الإلكترونية.

كان البنك المركزي أوقف تحصيل أية رسوم على استخدام الشبكة القومية للتحويلات اللحظية "إنستاباي" بالجنيه المصري منذ إطلاق الخدمة قبل 22 شهرا بالتحديد من مارس 2022، بهدف تحفيز الجمهور على التعامل معها، والتي شهدت بالفعل إقبال كبير من العملاء وتنفيذ حجم وعدد تعاملات بمئات المليارات.

ومن المتوقع ارتفاع قيمة تعاملات تطبيق "إنستاباي" (الشبكة القومية للمدفوعات اللحظية) إلى 800 مليار جنيه خلال العام الجاري فقط بنهاية ديسمبر 2023، حيث وصل عدد العملاء المشتركين بالخدمة 6.2 مليون مستفيد، وفق ما قاله المهندس إيهاب نصر وكيل مساعد محافظ البنك المركزي للعمليات المصرفية ونظم الدفع قبل شهرين خلال كلمته بمؤتمر ومعرض "بافيكس" .

ويشارك نحو 29 بنكا أو يزيد في تقديم خدمة التحويلات اللحظية لعملائه على مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع بسهولة وجودة مرتفعة مع تأمين كامل للمعاملة.

كان البنك المركزي أدرج قبل 3 شهور خدمات جديدة على "إنستاباي" هي سداد وشحن فواتير الهاتف المحمول والإنترنت والتليفون الأرضي، كما يعتزم إدراج خدمة السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي عبر التطبيق قريبا.

كما شهد العام الجاري زيادة البنك المركزي للحدود القصوى للتعاملات المالية باستخدام الشبكة القومية للتحويلات اللحظية عبر "إنستاباي".

تفاصيل الحدود القصوى لقيمة المعاملات باستخدام "إنستاباي":

- الحد الأقصى لقيمة المعاملة: يبلغ 70 ألف جنيهاً.

-الحد الأقصى اليومي لقيمة المعاملات: يبلغ 120 ألف جنيه.

- الحد الأقصى الشهري لقيمة المعاملات: يبلغ 400 ألف جنيه.