"الفاو": انعدام الأمن الغذائي يهدد 18 مليون سوداني مع استمرار الحرب

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365



قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة لهيئة الأمم المتحدة "الفاو"، اليوم الخميس، إن انعدام الأمن الغذائي يهدد نحو 18 مليون سوداني مع استمرار الحرب هناك.

وأشارت الفاو إلى أنه سيكون هناك كارثة غذائية محققة فى السودان إذا استمر القتال فى ولايات الجزيرة ودارفور بين الجيش السوداني ومليشيات الدعم السريع.

وأكدت الهيئة القومية للتنمية الإفريقية "إيجاد"، أمس الأربعاء، تأجيل لقاء رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد مليشيات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي" إلى يناير المقبل، مُرجعة السبب إلى ما وصفته "بأسباب فنية".

وأشارت "إيجاد" إلى أنه تم إخطار البرهان باعتذار حميدتي عن حضور الاجتماع الذي كان من المخطط انعقاده في مقر المنظمة بدولة جيبوتي.

فيما قال مستشار في مليشيا الدعم السريع خلال تصريحات تلفزيونية لقناة "العربية"، إن حميدتي جاهز للقاء البرهان في أي مكان، لافتا إلى أن منظمة إيجاد لم تخطرهم بتأجيل اجتماع جيبوتي.

كذلك أوضح المسؤول في ميليشيات الدعم السريع أنه لم تصلهم دعوة رسمية من إيجاد لحضور اجتماع جيبوتي.

ومن جانبها طالبت تنسيقية القوى الوطنية بالسودان كلا من البرهان وحميدتي بالالتزام بتنفيذ اتفاق جدة، بالإضافة إلى عقد مفاوضات غير مشروطة.