"العربية طارت في الترعة".. مصرع مزارع في حادث مروع بالمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا- جمال محمد:

لقي مزارع مصرعه، بعد أن صدمته سيارة ربع نقل أثناء سيره على حافة ترعة بإحدى قرى مركز مغاغة شمالي محافظة المنيا، وسقطا سويا داخل الترعة.

تلقى اللواء محمد مصطفى مدير أمن المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بورود بلاغًا بمصرع شاب اصطدمت به سيارة بقرية دير الجرنوس التابعة لمركز مغاغة، وسقطت السيارة والمتوفي في الترعة.

انتقلت الإسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتبين مصرع "فادي محروس" 39 سنة، متأثراً بإصابته بكسور ونزيف حاد، وتم نقله لمشرحة المستشفى العام.

جرى التحفظ على السيارة وسائقها، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.