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جامعة القاهرة تمنح المستشار حماده الصاوي النائب العام السابق وسام التميز

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

منحت جامعة القاهرة، أمس الأربعاء، المستشار حماده الصاوي وسام التميز خلال حفل عيد العلم الثامن عشر وذلك في مجال القانون والعمل النيابي لعام ٢٠٢٣.

جاء التكريم تقديرًا لدور النائب العام السابق في الارتقاء بأداء النيابة العامة طوال فترة توليه منصب النائب العام، وجهوده في ضبط أداء المجتمع والتصدي للحوادث والظواهر الناشئة عليه، وتحقيق الانضباط المجتمعي، وما قدمه من تطوير كبير سيبقى إسهامًا تاريخيًا في مسيرة النيابة العامة المصرية وعلامة بارزة في معالجة الظواهر المجتمعية والحفاظ على الروح المصرية وقيمها الحضارية

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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