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تعاون بين نواب التنسيقية وCRISP الألمانية لتدريب الشباب على كتابة السياسات

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القاهرة - سامية سيد - أشادت هيئة CRISP الألمانية، بنواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وذلك خلال تعاونهم في مشروع بناء قدرات مؤسسات المجتمع المدني العاملة في ملف التغيرات المناخية في مصر، بالشراكة مع مؤسسة شباب بتحب مصر، وبتمويل من وزارة البيئة الألمانية.

وكانت مؤسسة YLE قد اختتمت ورشة العمل الرابعة في مشروع " ARCH - العمل من أجل المساعدة المناخية الإقليمية"، والتي كانت عبارة عن ورشة عمل تطبيقية لكتابة أوراق السياسات، شارك فيها 15 شابًا من مختلف محافظات الجمهورية.

وخلال الورشة قام نواب التنسيقية بتقديم شرح للحضور حول كيفية تعزيز مهاراتهم في مجال الاتصال والاستجابة والدعوة في مجال سياسة تغير المناخ، وكيفية تطوير أوراق السياسات واستراتيجيات المناصرة، وترجمة المعرفة النظرية إلى مهارات عملية.

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تعاون بين نواب التنسيقية وهيئة CRISP الألمانية

 

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النائبة هدى عمار

 

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جانب من ورش العمل

 

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النائبة نشوى الشريف

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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