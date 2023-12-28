الجيش الإسرائيلي: إصابة 49 عسكريا في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية

اعلن الجيش الإسرائيلي "اصابة 49 عسكريا في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية"، مؤكدا ان "أحد قتلى الجيش اليوم هو نائب قائد الكتيبة 198 في الفرقة 460 مدرعات برتبة رائد وسقط وسط القطاع".

وكشف الجيش الاسرائيلي انه "تم إصابة 921 عسكريا منذ بداية العمليات البرية في قطاع غزة، أصيب 206 عسكريين بجروح خطرة و340 بجروح متوسطة و357 إصاباتهم طفيفة منذ بداية المعركة البرية".