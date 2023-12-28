افاد مراسل "النشرة" في الجنوب أن مجموعة من الشبان من بلدة كفركلا إعترضت طريق دورية تابعة ل"اليونيفيل" من الكتيبة الفرنسية أثناء مرورهم في البلدة وأجبرتها على التراجع بعد ضرب آليتهم بعصا حديدية. وحل الموضوع بعد التواصل مع المعنيين من دون وقوع إصابات في الحادثة.
يذكر أنها المرة الثانية التي يتم التعرض فيها لدوريات من "اليونيفيل" جنوبا بعد حادثة الليلة الماضية مع الكتيبة الاندونيسية في بلدة الطيبة.
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: شبان من كفركلا اعترضوا دورية فرنسية من اليونيفيل واجبروها على التراجع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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