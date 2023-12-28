الجيش: تجميد مفعول بطاقات تسهيل المرور بدءا من اليوم وحتى اشعار اخر

اعلنت قيادة الجيش في بيان انه "يجمَّد مفعول بطاقات تسهيل المرور الصادرة عن قيادة الجيش على الأراضي اللبنانية كافة اعتبارًا من تاريخ 28 / 12 / 2023 الساعة صفر وحتى إشعار آخر".

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