اخبار العالم

الجيش: تجميد مفعول بطاقات تسهيل المرور بدءا من اليوم وحتى اشعار اخر

0 نشر
0 تبليغ

اعلنت قيادة الجيش في بيان انه "يجمَّد مفعول بطاقات تسهيل المرور الصادرة عن قيادة الجيش على الأراضي اللبنانية كافة اعتبارًا من تاريخ 28 / 12 / 2023 الساعة صفر وحتى إشعار آخر".

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش: تجميد مفعول بطاقات تسهيل المرور بدءا من اليوم وحتى اشعار اخر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا