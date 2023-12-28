قوى الأمن: توقيف 4 كينيات من أفراد عصابة تستلي على حوالات مالية من لبنانيين بطرق احتيالية

أعلنت المـديرية العامة ل​قوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامّة، أنّ "بناءً على معلومات وردت من هيئة التّحقيق الخاصّة في ​مصرف لبنان​، إلى مكتب ​مكافحة الجرائم​ المالية وتبييض الأموال في وحدة ​الشرطة القضائية​، ومن خلال المتابعة للحدّ من عمليّات الاحتيال وملاحقة المتورطين فيها وتوقيفهم، تمكّن عناصر المكتب المذكور من تحديد هويّة أفراد من الجنسيّة الكينيّة، يقومون بالاستيلاء على حوالات ماليّة من مواطنين لبنانيّين بطرق احتياليّة عدّة، منها إيهام ضحاياهم بوصول طرد عبر المطار، وأنّ إخراج الطّرد وإيصاله لهم يتطلّب مبالغ ماليّة؛ بحيث وقع العديد من المواطنين ضحيّة هذه الأعمال".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "نتيجةً للاستقصاءات والتّحرّيات، تمكّن المكتب المذكور من توقيف اثنتين من المشتبه فيهم، وتبيّن وجود بلاغَي بحث وتحرّ بحقّهما بالجرم ذاته، وهما: "ج. م." (من مواليد عام 1993) و"ف. س." (من مواليد عام 1999)"، مشيرةً إلى أنّ "من خلال المتابعة، أوقفت عناصر المكتب المدعوّتان: "ج. ن." (من مواليد عام 1993) و"ش. أ." (من مواليد عام 1993)".

وكشفت الشّعبة أنّ "بالتّحقيق معهن، اعترفن بما نُسب إليهن لجهة استلامهن العديد من الحوالات الماليّة، من لبنانيّين، بطرق احتياليّة"، مبيّنةً أنّ "المقتضى القانوني أُجري بحقهن، وأودعن المرجع المعني عملًا بإشارة القضاء المختص، والعمل جار لتوقيف باقي أفراد العصابة".

وطلبت المديريّة من المواطنين الّذين وقعوا ضحيّة أعمال مماثلة، "الاتّصال بمكتب مكافحة الجرائم الماليّة وتبييض الأموال، على رقم الهاتف 290881-01، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة".