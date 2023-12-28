زلزال بقوة 4.6 درجات ضرب محافظة ملاطيا شرقي الأناضول

أفادت وسائل إعلامية تركية عن أن "زلزالا بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر، ضرب محافظة ملاطيا، شرقي الأناضول". وحسب إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، فقد تم تسجيل زلزال بقوة 4.6 درجة عند الساعة 12.34، وكان مركزه منطقة يسيليورت في ملاطيا. وتحدد أن الزلزال كان على عمق 17.3 كيلومترا تحت الأرض. وأفيد بأنه "لم تشهد أي حالة سلبية جراء الزلزال الذي شعر به سكان المقاطعات المحيطة أيضا".

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