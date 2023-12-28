الأبيض افتتح مستشفى STMC في الحدت: من حق المواطن أن تقف الدولة إلى جانبه

افتتح وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض مستشفى (STMC) مستشفى السانت تريز سابقا في الحدت، بإدارة الدكتور فادي هاشم بعد تجهيزه بمئة وتسعين سريرا وبأحدث المعدات الطبية على أن يفتتح فيه السنة المقبلة قسم لعمليات القلب المفتوح والروبوت الجراحي.

واشار الابيض الى ان "لطالما تكرر الحديث في الأعوام الأخيرة عن أن القطاع الاستشفائي يواجه خطر الانهيار، وأن مستشفيات قد تقفل. إلا أن ما يحصل هو العكس حيث تعاود مستشفيات الافتتاح على غرار مستشفى سانت تيريز اليوم، وقريبًا سيفتتح مستشفى سان لويس، بالإضافة إلى فتح مستشفيات أخرى بمساعدة المستشفيات الجامعية، بالتوازي مع إعادة ترميم وتوسيع أقسام في مستشفيات أخرى". ولفت إلى أن "الأرقام تظهر كذلك عودة أطباء إلى لبنان ما يشكل بشرى خير بالنسبة إلى الوضع الصحي في لبنان".

واوضح أن "التحدي الأكبر الذي ما زال مطروحًا يتمثل في عدم قدرة كثر على الاستشفاء"، مشيرًا في هذا السياق إلى "جهد كبير يتم بذله حاليًا بين الحكومة ومجلس النواب لتأمين موازنة جيدة لوزارة الصحة العامة بحيث يصار إلى زيادة التغطية الصحية للمواطنين".

وذكّر بقراريه الأخيرين المتعلقين "بزيادة تعرفة جلسات غسل الكلى والدم، بالإضافة إلى مشاريع يتم العمل عليها في المستشفيات الحكومية لتوسعة أقسام، وإنشاء أقسام جديدة على غرار إنشاء قسمي العلاج الكيميائي وغسل الكلى في مستشفى بعبدا الحكومي"، مؤكدا أن "من حق المواطن أن تقف الدولة إلى جانبه".