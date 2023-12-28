الأرصاد الجوية: طقس مستقر يسيطر على لبنان مع درجات حرارة حول معدلاتها على الساحل

ذكرت دائرة التّقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​، أنّ "طقسًا مستقرًّا يسيطر على ​لبنان​ والحوض الشّرقي للمتوسّط، مع درجات حرارة حول معدّلاتها على السّاحل وأعلى منها في الدّاخل وعلى المرتفعات"، مشيرةً إلى أنّ "معدّل ​درجات الحرارة​ لشهر كانون الأوّل يتراوح بين 13 و21 درجة مئويّة في ​بيروت​، بين 10 و19 درجة في ​طرابلس​، وبين 4 و14 درجة مئويّة في ​زحلة​"،

وأوضحت في نشرتها الصّباحيّة، أنّ "​الطقس​ المتوقّع في لبنان اليوم الخميس غائم جزئيًّا، مع ضباب على المرتفعات، وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة"، لافتةً إلى أنّ "الطّقس المتوقّع غدًا الجمعة غائم جزئيًّا إلى قليل الغيوم، مع ضباب على المرتفعات، ودون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة".

وبيّنت دائرة التّقديرات، أنّ "الطقس المتوقّع السّبت قليل الغيوم إلى غائم جزئيًّا، مع استقرار بدرجات الحرارة، ويتحوّل مساءً إلى غائم بسحب مرتفعة"، وأفادت بأنّ "الطّقس المتوقّع يوم الجمعة غائم جزئيًّا إلى غائم بسحب مرتفعة، مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة".

وأضافت أنّ "الرّياح السّطحيّة شماليّة إلى شماليّة غربيّة نهارًا ومتقلّبة ضعيفة ليلًا، سرعتها بين 10 و35 كم/س، الانقشاع جيّد على السّاحل ويسوء محليًّا على المرتفعات بسبب الضّباب، الرّطوبة النّسبيّة على السّاحل بين 50 و80%، حال البحر متوسّط ارتفاع الموج؛ وحرارة سطح المياه 21 درجة مئويّة".