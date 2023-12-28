لضمان سلامة التجارة في البحر الأحمر.. إخطارات هامة لقناة السويس من عمالقة الشحن البحري

الشارقة - اميمة ياسر - أرسلت شركتا "إيفرغرين" التايوانية و"سي إم إيه سي جي إم" الفرنسية إخطارات لقناة السويس وشركات لوجستية بعودتهما للملاحة في البحر الأحمر والممر الملاحي خلال الأيام المقبلة.

وقالت المصادر وفقا لوكالة "بلومبرغ" ومن بينها مسؤول ملاحي بقناة السويس، إن القناة ستستقبل أولى ناقلات إيفرغرين الأسبوع المقبل بعد الإخطار الذي أرسلته الأربعاء بعودتها للملاحة، مشيرة إلى أن الناقلة تحمل اسم "زيوس" وموجودة حاليا بالمياه الإقليمية السعودية.

وذكر مصدر أن السفينة "سي إم إيه واشنطن" التابعة لعملاق النقل البحري الفرنسي، والتي كانت تقف بخليج عدن الأسبوع الماضي، استأنفت رحلاتها بالبحر الأحمر ومن المنتظر أن تدخل اليوم الخميس ميناء السخنة المصري لتفريغ شحنتها.

يأتي ذلك، بعد أيام من إعلان شركة "ميرسك" أنها ستستأنف عملياتها في البحر الأحمر وخليج عدن، مرجعة قرارها إلى نشر قوة عسكرية بقيادة الولايات المتحدة لضمان سلامة التجارة في البحر الأحمر الذي تتعرض السفن المارة به لهجمات من المسلحين الحوثيين المدعومين من إيران.

تلقي أزمة البحر الأحمر بظلالها على التجارة العالمية، حيث تحولت سفن الحاويات بالفعل إلى الإبحار حول أفريقيا لتجنب المنطقة. وتعهد مسلحو جماعة الحوثي في اليمن بمواصلة استهداف السفن ردا على الحرب الإسرائيلية في غزة.