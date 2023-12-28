انت الان تتابع خبر قائمة بأفضل وأسوأ 10 أغانٍ عراقية أداءً خلال 2023 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب موقع Popnable، المختص باحصائيات أداء الأغاني عالميا، فأن اغنية عطرك لجلال الزين جاءت بالمرتبة الأولى والتي صدرت منذ 85 يوما، حيث حصدت 31 مليون مشاهدة حتى الان فيما جاءت اغنية العقارب لنور الزين بالمرتبة الأخيرة "100" والتي صدرت منذ نحو شهر وحصلت على اكثر من مليون مشاهدة.1- اغنية عطرك لجلال الزين2- خبر فززني، نبيل الاديب3- بس انتي حلوة، ياسر عبدالوهاب4- ياسلام، محمود التركي5- فزت بيج، حسن نسيم6- كيمر ياعرب، اسعد الفارس وحسن نسيم7- الاعجاب واضح، محمود الغياث8- حلوة وسمرة، ياسر عبد الوهاب9- كورتي، طه قادر10- يا تي مي، بلند ابراهيم

*الأغاني العشر بالمرتبة الأخيرة

91-عيد ميلادك لحيدر الغزال

92- اغنية بعدني لغيث صباح

93-احلى ملاك لسلطان العماني

94-متت ضحك لنصرت البدر

95- انت سري لمحمد السالم وحمزة المحمداوي

96-ماكو مثلها، مصطفى العبدالله وجعفر الغزالوزيد حبيب وعلي جاسم

97-كالوها قبلك لحسن نسيم

98-ادلعي، ياسر عبد الوهاب

99-بنت قلبك، محمود التركي

100-العقارب، نور الزين