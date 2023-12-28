انت الان تتابع خبر حصاد 2023.. إليك عدد المحكومين بجريمة المخدرات في العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - المتحدث باسم الوزارة العميد مقداد ميري، يقول في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "عدد المحكومين بجريمة المخدرات خلال عام 2023 بلغ 7397 شخصاً"، لافتا الى ان "المحكومين توزعت عقوباتهم بين الإعدام والسجن".

ويكشف ان "عدد الملقى القبض عليهم في مجال جريمة المخدرات بلغ (14,857) متهما خلال العام 2023 بينهم 140 تاجرا دوليا".



أما حصيلة الإرهابيين الذين تم القبض عليهم وقتلهم خلال العام 2023، فقد يبين ميري، ان "وزارة الداخلية تمكنت من قتل 65 ارهابيا خلال العام 2023 في عموم البلاد"، مشيرا، إلى "القبض على 5589 متهما وفق أحكام المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب". أما حصيلة الإرهابيين الذين تم القبض عليهم وقتلهم خلال العام 2023، فقد يبين ميري، ان "وزارة الداخلية تمكنت من قتل 65 ارهابيا خلال العام 2023 في عموم البلاد"، مشيرا، إلى "القبض على 5589 متهما وفق أحكام المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب".