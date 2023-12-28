انت الان تتابع خبر تركيا تدعو رعاياها لتجنب السفر إلى السودان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وفي تدوينة عبر منصة "إكس" الأربعاء، قال كتشالي: "نوصي مواطنينا بتجنب السفر إلى السودان باستثناء الحالات الضرورية للغاية بسبب تدهور الوضع الأمني فيه".

وأشار أنه من المهم للمواطنين الأتراك في السودان مواصلة متابعة التحذيرات والإعلانات الإضافية التي قد تصدر عن وزارة الخارجية والسفارة التركية لدى السودان واتخاذ التدابير اللازمة بشأن سلامتهم الشخصية.



ونشر كتشالي معلومات مركزي الاتصال الخاصين بالسفارة والقنصلية التركية العاملتين في مدينة بورتسودان.

واتسعت رقعة الصراع في السودان مع إعلان قوات "الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) في 18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سيطرتها على مدينة ود مدني في ولاية الجزيرة، بعد معارك مع الجيش استمرت نحو 4 أيام.

وفي 19 ديسمبر الجاري، أعلن الجيش انسحاب قواته من المدينة.

وبانتقال المعارك إلى ولاية الجزيرة، تنضم الأخيرة إلى 9 ولايات تشهد اشتباكات مستمرة منذ منتصف أبريل الماضي، بينها العاصمة الخرطوم وولايات دارفور وكردفان، من أصل 18 ولاية في السودان.

ومنذ منتصف أبريل/نيسان الماضي، يخوض الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" حربا خلّفت أكثر من 12 ألف قتيل وما يزيد عن 6 ملايين نازح ولاجئ، وفقا للأمم المتحدة.

