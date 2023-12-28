الصحة الكويتية: رصدنا متحوّر JN.1.. الأمور مطمْئنة ولا داعي للقلق

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أكدت وزارة الصحة الكويتية رصد المتحور الجديد “JN.1” لفيروس كورونا، مطمئنة بأن الوضع الصحي مستقر ولا يدعو إلى القلق.

وكانت قد كشفت مصادر وفق صحيفة “الراي” أنه تم رصد متحور “JN.1” الفرعي لفيروس كورونا في الكويت، مطمْئنةً إلى أنه لا يدعو إلى القلق، لا سيما أن ظهور مثل هذه المتحوّرات يعد أمرًا متوقعًا.

وأشارت المصادر إلى أن وزارة الصحة الكويتية توفر النسخة المحدثة من لقاح كوفيد في 42 مركزًا صحيًا، وهو يغطي السلالات السائدة من الفيروس، داعيةً إلى أخذه خصوصًا من قِبل الفئة العمرية فوق 60 سنة، وأصحاب الأمراض المزمنة، وأمراض نقص المناعة من البالغين.

وكانت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أكدت أن متحوّر JN.1 يُسبب نحو 20% من الإصابات الجديدة بكوفيد-19 في الولايات المتحدة، مشيرةً إلى أن هذه السلالة الأسرع انتشارًا من الفيروس، وهي سائدة بالفعل في الشمال الشرقي من الولايات المتحدة الأمريكية.