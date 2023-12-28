ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 21166 شهيداً

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الـ 83 على التوالي إلى 21110 شهداء و 55243 جريحاً.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أن من بين الشهداء 6200 امرأة و نحو 8 آلاف طفل و 1000 مسن، لافتة الانتباه إلى أن الوضع الصحي في مستشفيات قطاع غزة، لا يزال كارثياً مع نفاذ الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود، وعدم قدرة ما تبقى من المستشفيات على استيعاب الكم الكبير من الجرحى والمرضى.

من جانب آخر، استشهد 56 فلسطينيا وأصيب المئات بجروح اليوم، في قصف إسرائيلي جوي ومدفعي، استهدف مدينة خان يونس ومخيمات البريج والمغازي والنصيرات جنوب ووسط قطاع غزة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن الأطقم الطبية انتشلت 18 شهيداً بعد استهداف طائرات ومدفعية الاحتلال لعدة منازل في مخيمات البريج والمغازي والنصيرات، كما استشهد 38 فلسطيناً، وأصيب المئات بجروح، لافتة الانتباه بوجود العديد من المفقودين تحت انقاض المنازل.