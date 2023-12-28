مستشار الرئيس الفلسطيني: مستقبل غزة والضفة الغربية مرتبطان ببعضهما .. ومنظمة التحرير صاحبة الولاية والقرار فيما يخص شأن البلاد

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد مستشار الرئيس الفلسطيني “محمود الهباش”، أن مستقبل قطاع غزة والضفة الغربية مرتبطان ببعضهما البعض.

وأضاف في تصريحات لـ “الحدث”، أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني، وصاحبة القرار والولاية فيما يخص شأن البلاد.

وأوضح أن الشعب الفلسطيني عانى منذ سنوات من ظلم وبطش الاحتلال الإسرائيلي، ويستمر اليوم في النضال من أجل استعادة حقوقه المشروعة.

ودعا كافة الأطراف والفصائل الفلسطينية إلى توحيد الجبهة الداخلية وتغليب المصلحة الوطنية، ونبذ الارتباطات الإقليمية أو الحسابات السياسية، من أجل مصلحة الشعب الفلسطيني.