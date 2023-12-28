انطلاق فاعليات جلسة البرلمان العربي لبحث العدوان الإسرائيلي على غزة بالجامعة العربية

ياسر رشاد - القاهرة - انطلقت فاعليات جلسة البرلمان العربي لبحث العدوان الإسرائيلي على غزة صباح اليوم الخميس، ، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة وذلك برئاسة رئيس البرلمان عادل العسومي وبحضور رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح وعدد من الشخصيات البرلمانية العربية.

بدأت فاعليات الجلسة بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء فلسطين جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتبحث الجلسة، مستجدات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتصعيد الخطير في الضفة الغربية وتبعات عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع والذي دخل يومه الـ 83.



وتعد هذه الجلسة استمرارا للتحركات المتواصلة التي يقودها البرلمان العربي لدعم الشعب الفلسطيني الأعزل ولوقف حرب الإبادة الجماعية التي تقوم بها القوة القائمة بالاحتلال الإسرائيلي.

وكانت لجنة فلسطين بالبرلمان العربي قد عقدت اجتماعا، أمس الأربعاء، برئاسة العسومي تحضيرًا لأعمال الجلسة الخاصة اليوم، وللتأكيد على دعم ومساندة البرلمان العربي التامة للقضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب الأولى والمركزية.

وشدد العسومي على أن البرلمان العربي يتابع بشكل حثيث الكارثة الإنسانية والمأساة الناتجة عن العدوان الوحشي والبربري للقوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) في قطاع غزة، ونحن اليوم ندخل اليوم الـ٨٣ للعدوان، لحرب الإبادة الشامــلة التي يشهدها قـطـاع غــزة، عـبر الـمجازر الجـماعـية، حيث تجاوز عدد الشهداء حتى الآن، أكثر من ٢١ ألف شهيداً مدنياً وأكثر من ٦٥٠٠ مفقوداً، أكثر من ٧٠٪؜ منهم من النساء والأطفال، وتجاوز عدد الجرحى أكثر من ٥٦ ألف جريح في واحدة من أبشع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية عبر التاريخ.

واستنكر رئيس البرلمان العربي استمرار القصف الإسرائيلي المتعنت لقطاع غزة وقطع كافة الخدمات الحيوية عن الأهالي من مياه وكهرباء ومواد غذائية، والـــقتل العشوائي فـي الـضفة الـغربـية والقدس عبر قادة إسرائيل ومستوطنيه، وتصعيدها الدموي ضد الشعب الفلسطيني، وتصاعد وتيرة اعتداءات المستوطنين الـمتطرفـين، وعمليات القتل ضد المواطنين الفلسطينيين وحرق ممتلكاتهم بحماية قوات الاحتلال.

وقال إن البرلمان العربي لم ولن يتوانى عن نصرة القضية الفلسطينية، منذ اليوم الأول للحرب على غزة في السابع من أكتوبر 2023م، مشيرا إلى أن البرلمان في حالة انعقاد دائم، واجتماعات طارئة، وتحرك مستمر في كافة المحافل الدولية والبرلمانية وآخرها رفع دعوى إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، والطلب منه التحقيق في جرائم الحرب التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) ومسؤوليها، في قطاع غزة والضفة الغربية، ومحاسبتهم.

وأكد العسومي استمرار البرلمان العربي في تحركه على كافة المستويات حتى ينال الشعب الفلسطيني كامل حقوقه وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

