شاهد لحظة وصول حميدتي إلى إثيوبيا في ثاني زيارته

ياسر رشاد - القاهرة - استقبل ديميكي ميكونين، نائب رئيس الوزراء الإثيوبي ووزير الخارجية، محمد حمدان دقلو الملقب ب " حميدتي"، اليوم الخميس، في مطار أديس أبابا.

ثاني زيارة خارجية لقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو الملقب ب "حميدتي"، دولة إثيوبيا، لبحث التطورات في السودان وآليات وقف إطلاق النار.

والتقي حميدتي، أمس الأربعاء، بالرئيس الاوغندي فى كمبالا، في تلك اللحظة الذى أصدرت منظمة إيجاد بيانا بتأجيل لقاءه مع البرهان لأسباب فنية.

وقال دقلو، إن بحث مع رئيس أوغندا تطورات الأوضاع في السودان، وما ترتب على ذلك من معاناة الشعب السوداني، خلال الاشهور الماضية.

