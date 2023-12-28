لافروف عن حديث زيلينسكي: خطاب عدواني ويفتقر للسلام

ياسر رشاد - القاهرة - انتقد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن نظام الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يعمل ضمن خطاب الحرب، ويفتقر إلى أي إرادة للسلام.

وأضاف لافروف، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط "علينا أن نتأكد من عدم وجود أي إرادة للسلام من جانب نظام زيلينسكي.. فممثلوه يفكرون في إطار شروط الحرب، ويلجأون إلى خطاب عدواني إلى حد ما.. وأي وقف للقتال غير وارد من جانبهم".

وتابع كبير الدبلوماسيين الروس: "الحظر الذي فرضه زيلينسكي في 30 سبتمبر 2022 على إجراء مفاوضات مع القيادة الروسية لا يزال ساري المفعول".

وأشار إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين أكد مرارا وتكرارا، أن الجانب الروسي لم يرفض قط أي محادثات سلام مع أوكرانيا، مشيرا إلى أن أوكرانيا أعلنت "علنا" انسحابها من عملية التفاوض في عام 2022.

ميدانيا.. أكد حاكم منطقة بيلجورود الروسية فياتشيسلاف جلادكوف، أن أوكرانيا قصفت المنطقة 60 مرة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضاف جلادكوف أن القوات الأوكرانية قصفت المنطقة باستخدام المدفعية وقذائف الهاون والطائرات المسيرة على مناطق مأهولة بالسكان في منطقة بيلجورود المتاخمة لأوكرانيا خلال اليوم الماضي.

وأشار إلى أنه تم استهداف عدة مستوطنات منها بانكوف ودرونوفكا وفولوكونوفسكي، لافتا إلى وقوع خسائر مادية جراء الهجمات الأوكرانية.

في المقابل، قال القائم بأعمال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دونيتسك، إيهور موروز - وفقا لوكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية - إن منطقة دونيتسك تعرضت لقصف روسي؛ مما أسفر عن إصابة شخصين.. مضيفا أنه "في 27 ديسمبر، أصاب الروس اثنين من سكان منطقة دونيتسك: في أفدييفكا وبيريزن".

ووفقا لموروز، فإن العدد الإجمالي للضحايا الروس في منطقة دونيتسك منذ بداية الحرب الشاملة لا يشمل منطقتي ماريوبول وفولنوفاخا، مشيرا إلى أن السلطات في منطقة دونيتسك تبذل كل جهودها لمساعدة الجيش في بناء التحصينات.