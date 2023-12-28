لا عودة لحكم قطاع غزة على ظهر دبابة .. رئيس المجلس الوطني الفلسطيني يؤكد

ياسر رشاد - القاهرة - أكد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، إنه لا عودة لحكم قطاع غزة على ظهر دبابة أو بقوة الإحتلال والولايات المتحدة، لافتا الي أن الشعب الفلسطيني سيتصدى لأي قوى تقوم بذلك وتكون بموضع لا يختلف عن الإحتلال وإعتبارها جهة عميلة متعاملة مع العدو، مطالبا بضرورة وقف الحرب وعودة النازحين من الشعب الفلسطيني داخل وطنهم الذين هجروا من شمال قطاع غزة إلى جنوبه وذلك إلى بيوتهم وأماكن سكنهم وانسحاب قوات الإحتلال من كل قطاع غزة.

لا عودة لحكم غزة على ظهر دبابة أو بقوة الإحتلال والولايات المتحدة

كما أضاف فتوح في كلمته بجلسة البرلمان العربي التي عقدت اليوم الخميس في مقر الأمانة العامة تحت شعار " نصرة فلسطين وغزة" بحضور رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، ورئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي، وأعضاء الدول العربية بالبرلمان، إنه لا لحكم غزة دون إنسحاب كامل لقوات الإحتلال من قطاع غزة، ورفع الحصار والسماح بحرية التحرك خروجاً ودخولاً من وإلى القطاع وادخال كل ما يحتاجه أهلنا هناك.

وأكد رئيس المجلس الوطني، إنه لا عودة لحكم غزة بعيداً عن خيارات الشعب الفلسطيني، وبتوافق وطني فلسطيني من جميع القوى السياسية وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية وحركتي حماس والجهاد.

منظمة التحرير الفلسطيني الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني فالوحدة الوطنية هي قانون الانتصار

وشدد فتوح، إنه لا عودة لحكم غزة في ظل إستمرار الإنقسام وغزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية والضفة الغربية والقدس وفي إطار الحل الشامل طبقاً لقرارات الشرعية الدولية والتحضير لانتخابات عامة شاملة الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني وفي إطار وحدة وطنية شاملة تدمج شطري الوطن في دولة فلسطين الحرة المستقلة وعاصمتها القدس.

وأضاف فتوح، على ضرورة إعادة إعمار قطاع غزة بتضافر الجهود الفلسطينية والعربية والدولية وعودة الحياة الطبيعية للشعب الفلسطيني المنكوب في قطاع غزة وإعادة إعمار وبناء ما دمره العدو الإسرائيلي وإيجاد مأوى وملاذات آمنة لأهلنا تحميهم من برد الشتاء وحر الصيف لحين الإنتهاء من إعادة الإعمار وإعادتهم إلى مساكنهم وبيوتهم.

وناشد الجميع الفلسطيني من قوى وأحزاب وفصائل وقوى شعبية العمل على الوحدة الوطنية الفلسطينية في موقف فلسطيني جامع برؤية واحدة وبرنامج عمل سياسي إجتماعي إقتصادي وفي جميع مناحي الحياة في إطار منظمة التحرير الفلسطيني الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني فالوحدة الوطنية الفلسطينية هي قانون الانتصار.

كما دعا حركتي حماس والجهاد الإسلامي الإنضمام إلى منظمة التحرير في إطار برنامجها السياسي من أجل تحقيق الحرية والإستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية وطبقاً لقرارت الشرعية الدولية وحق اللاجئيين بالعودة طبقاً لقرار الجمعية العامة 194.

كما طالب فتوح بضرورة التوجه إلى جامعة الدول العربية بيت العرب جميعاً ومطالبتها توفير الحماية والرعاية وإعادة إعمار ما دمره الإحتلال والدعوة العاجلة لعقد قمة عربية طارئة تطالب بوقف العدوان والشروع في مطالبة المجتمع الدولي لجم العدوان الاسرائيلي وتوفير الحماية واعادة اعمار ما دمره الاحتلال.

ودعا، إلى عقد مؤتمر دولي بسقف زمني محدد من أجل تحقيق إرادته في إنجاز رؤية حل الدولتين، فدولة إسرائيل موجودة، والمطلوب إيجاد دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد فتوح، على ضرورة تقديم مجرمي الحرب الإسرائيلية إلى محكمة جرائم الحرب وفي مقدمتهم المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء دولة الإحتلال وأعضاء حكومته كافة وكذلك الضباط الإسرائيليين الذين إرتكبوا جرائم الحرب ضد شعبنا في قطاع غزة وفي الضفة الغربية وفي القدس.

وطالب فتوح، الدول العربية المقتدرة مالياً توفير شبكة الأمان المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية المقره في أكثر من قمة عربية، خاصة في ظل قرصنة الإحتلال بمصادرة أموال ومستحقات شعبنا الفلسطيني كما نطالبها بكفالة الأطفال الايتام بسبب القتل الاسرائيلي.

كما أكد، أن كل من يروج إلى اليوم التالي للحرب، ووضع قطاع غزة تحت وصاية دولية أو عربية أو تنصيب شخصيات فلسطينية لادارة شؤون قطاع غزة، فإننا بإسم المجلس الوطني أعلى سلطة في منظمة التحرير الفلسطينية التي تمثل الشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجده، لن يكون هناك من يأتي على ظهر دبابة أو بقوة الإحتلال ومعه الولايات المتحدة ليحكم قطاع غزة.

قطاع غزة يشكل نصف الدولة الفلسطينية فلا دولة في غزة ولا دولة بدون غز

مؤكدا أن قطاع غزة يشكل نصف الدولة الفلسطينية فلا دولة في غزة ولا دولة بدون غزة، ولن يكون هناك أي حل منفصل أو مجزؤ لغزة، بل في إطار الحل الشامل والمتفق عليه دون إستثناء وهنا أعني موافقة الفصائل الفلسطينية كافة بما فيها حماس والجهاد الإسلامي والفصائل المنضوية تحت إطار منظمة التحرير وإشراك الكل الفلسطيني في هذا الخيار بمساندة الأشقاء العرب، مشددا إننا لن نسمح لأي جهة أن تخرج عن الإجماع الفلسطيني والشعب الفلسطيني هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في إختيار قيادته وممثليه عبر إنتخابات حرة ونزيهة.

وقال فتوح، إنه منذ أن شنت إسرائيل وأمريكا حربهما ضد الشعب الفلسطيني والتي تجاوزت ردة الفعل والإنتقام لما حدث في 7 أكتوبر، بل وتستمر الحرب لليوم الثالث والثمانين لتؤكد أن ما عرضه المجرم نتنياهو في سبتمبر الماضي، خارطة لفلسطين كل فلسطين ومعها الجولان السوري، أحد أخطر أهداف هذه الحرب المجرمة النازية وأن لا تخدعنا أوهام أمريكيا ومعها إسرائيل و بعض الدول الأوروبية بأن هناك في الأفق رؤية وموقف سياسي دولي سيفضي إلي إنهاء الصراع وإقامة الدولة الفلسطينية طبقاً لحل الدولتين وذلك على حدود عام 1967،

مشيرا إن الحرب مستمرة ضد غزة والمستمرة بلا هوادة ضد شعبنا ومدننا وقرانا في القدس والضفة الغربية وإن الاستخفاف الأمريكي بالمجتمع الدولي وإعطاء الغطاء والحماية لاسرائيل من أجل الإستمرار في الحرب ضد الشعب الفلسطيني واضح ونراه جلياً في إستخدامها المتكرر الفيتو لتعطيل إرادة المجتمع الدولي وشل قدرة مجلس الأمن على إجبار إسرائيل لوقف اطلاق النار حتى إلى أدنى مستوى وهو الوقف المؤقت لإطلاق النار لأغراض إنسانية وتوفير الممرات الأمنة لإيصال الدواء والغذاء والماء.

وأكد، إن الوجع حاد وشديد إنها الألام التي يكابدها الفلسطينييون، ووصل إلى حالة فقدان الأمل في إنقاذه من الإبادة الجماعية وإجباره على الهجرة، حتى الأن الفلسطيني في قطاع غزة، بالرغم من الجوع والعطش والبطش والقتل بالقنابل، ما زال صامداً فوق ارضه ويرفض الهجرة أو النزوح، ولكن حجم المأساة يفوق قدرة البشر على التحمل، فهو يفضل الإستشهاد على أن يكرر مأساة 1948 أو 1967، ولكن إلى متى سيبقى صامداً؟ .

وطالب رئيس المجلس الوطني ضرورة أن يكون لنا دور وعلى المجتمع الدولي أن يبذل كل ما نستطيع من أجل وقف الحرب وإجبار قوات الإحتلال على الإنسحاب من قطاع غزة دون قيد أو شرط، وكذلك وقف عدوانه المتكرر في الضفة الغربية.

وقال، إن المجلس الوطني الفلسطيني إذ يعبر عن تقديره وشكره إلى مواقف البرلمان العربي خاصة رئيسه على المواقف العروبية الشجاعة في دعمه إلى نضال الشعب الفلسطيني، والشكر موصول إلى جميع الأخوات والأخوة ودولهم أعضاء البرلمان العربي الموقر.

ونقل فتوح، تحيات الرئيس محمود عباس الذي يوصل الليل بالنهار من أجل وقف الحرب وإنقاذ شعبنا وتوفير الحماية له وتوفير كل مقومات الصمود والثبات فوق أرضه وكذلك ما تقوم به الحكومة والقيادة الفلسطينية على المستويات كافة والعمل المتواصل من أجل الخروج من هذه الحرب منتصرين بعون الله.

كما أوضح، إنه بالرغم من مآسي الحرب وحجم الدمار والقتل والتشريد، حيث بلغ حتى الأن عدد الشهداء مع المفقودين أكثر من ثلاثين ألفاً والجرحى أكثر من ستين ألفاً، وحوالي مليون وتسمعائة ألف نازح غادروا منازلهم بفعل القصف والتدمير وحصارهم وقطع الماء والطعام والكهرباء وعدم توفر الأماكن الصحية، مؤكدا إن هناك خمسين ألف طفل يتيم فقدوا كل معيليهم والعدد قابل للزيادة بفعل القتل الإسرائيلي وهذا يعني إننا بحاجة إلى مراكز لرعاية الأيتام لتنشئتهم وتعليمهم، حيث أن المستشفيات جميعها تم إحتلالها وإخراجها عن الخدمة .

وقال، إنه عبر كل العصور لم يعاني شعب على وجه الأرض أكثر مما عانى و يعاني الشعب الفلسطيني لا أسرد ملحمة مأساوية لشعب يقاوم الإحتلال منذ أكثر من مئة عام فقط، بل روايتنا الفلسطينية تجاوزت معنى التراجيديا بل ووصف معاني النكبة فالمصائب التي ابتلى بها الفلسطينيون تفوق أوجاع العالم أجمع، فالحرب في فلسطين لم تبدأ في 7 أكتوبر 2023، بل بدأت منذ وعد بلفور المشؤوم والإستعمار البريطاني والغزوة الصهيونية التي غرست في فلسطين بمؤامرة استعمارية امبريالية دولة إسرائيل الوظيفية لحماية مصالح الدول الرأسمالية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.

ويدلل على ذلك الإدارة الأمريكية بكل أركانها وعلى رأسها رئيس الولايات المتحدة "جو بايدن" الذي جاء بطواقمه الحربية كافة إلى دولة الاحتلال للإشراف على حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد كل الشعب الفلسطيني دون تمييز بين طفل وإمرأة وشيخ، والإنسان الفلسطيني هو الهدف المقصود بقتله وتشريده وإجباره على النزوح والهجرة ومغادرة وطنه في نكبة فلسطينية جديدة، ولن أقول نكبة ثانية لأن الفلسطيني تعرض لنكبات لا تعد ولا تحصى.

وأضاف، إنه لم يمر علينا أبشع من هذه الحرب الإسرائيلية الهمجية التي تجاوزت كل قوانين واعراف وسلوك الحروب جميعها، فالفلسطيني المدني البرئ اذا لم يمت بالقنابل والقصف يتعرض للموت من العطش أو الجوع أو نقص الدواء ومن البرد في هذا الشتاء القارس، فكل محاولات منظمات الإغاثة والصليب الأحمر وحقوق الإنسان والجمعيات الإنسانية في كل أنحاء العالم فشلت في إيصال شربة ماء أو كسرة خبز لطفلة فلسطينية ماتت من العطش والجوع فأين هذا العالم الذي يدعي التقدم والحضارة وحقوق الإنسان.

وتابع كلمته نبارك لمصر بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بالانتخابات وله منا كل التهنئة والمحبة وكذلك على الموقف الصلب والشجاع بالتصدي لدولة الإحتلال الهادفة إلى تهجير شعبنا من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية، والشكر موصول إلى الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية على مواقفه الشجاعة والداعمة لشعبنا وموقفه في مواجهة مخططات العدو لمنع الهجرة وتفريغ القدس والضفة الغربية من أهلها الاصليين.