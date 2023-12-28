رئيس الوزراء الإثيوبي: بحثت مع حميدتي تأمين السلام والاستقرار في السودان

ياسر رشاد - القاهرة - استقبل الدكتور آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي، اليوم الخميس، محمد حمدان دقلو الملقب ب "حميدتي "، في العاصمة أديس أبابا.

وغرد أحمد، عبر الصفحة الرسمية على تويتر سابقًا "Xحاليا"، إنه بحث مع حميدتي تطورات الأوضاع في السودان وحول تأمين السلام والاستقرار في البلاد.

ومن جانبه نشر محمد حمدان دقلو الملقب ب "حميدتي "، عدد من الصور توثق وجوده في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وجه حميدتي، عبر صفحته الرسمية علي تويتر، الشكر للجمهورية أثيوبيا الشقيقة على حفاوة الإستقبال، موضحًا بأن استقبله نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية ديميكي ميكونين.

وأكد دقلو، أن دولة أثيوبيا ظلت بجوار الشعب السوداني للمساندة والدعم من أجل الأمن والاستقرار.