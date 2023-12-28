الدفاع الروسية: إسقاط 3 طائرات أوكرانية وتحييد 750 جنديا خلال يوم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية "تدمير 3 طائرات حربية أوكرانية من طراز "سو-25" خلال اليوم الماضي، فيما بلغ إجمالي الخسائر اليومية للقوات الأوكرانية نحو 750 عسكريا".

وأوضحت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي أن "طيرانها المقاتل أسقط إحدى الطائرات الأوكرانية في جمهورية دونيتسك، بينما أسقطت الدفاعات الجوية الطائرتين الأخريين في أجواء مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه">

وأضافت الدفاع الروسية أنه "تم اعتراض 7 صواريخ من أنظمة HIMARS وتدمير 33 طائرة مسيرة للعدو في مناطق متفرقة".