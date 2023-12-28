وهاب: تم دفع ثمن الحرب والمنطقة ذاهبة نحو زلزال

اشار رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب، في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى انه "تم دفع ثمن الحرب والمنطقة ذاهبة نحو زلزال".
وفي وقت سابق، لفت وهاب الى ان "تأكيد رئيس الحكومة العراقية أن حكومته ماضية في إنهاء الوجود الأميركي في العراق سيؤدي إلى تغيير كل الوضع في العراق وسوريا لأن التواجد الأميركي لسرقة النفط السوري ومنع سوريا من إستعادة شرق الفرات سيكون مستحيلاً".
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