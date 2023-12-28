باشرت فرق الصيانة إصلاح العطل الطارىء الذي وقع على شبكة التلفريك في جونيه، وتعمل فرق من الدفاع المدني على إخلاء المحتجزين وتم انقاذ خمسة اشخاص حتى الان، وهم كانوا في المقصورات المتوجهة إلى المركز الرئيسي بانتظار معرفة اعداد العالقين المتبقين على الجهة المقابلة.

كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني يعمل على انقاذ عالقين في تلفريك جونية بعد اصطدام مقصورتين ببعضهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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