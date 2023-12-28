النشرة: سكان مبنى في بليبل يشتكون إنهيار الطريق المؤدي إليه وسط إستخفاف بالمعالجة

تلقت "النشرة" شكوى من مواطنين مقيمين في مبنى يقع بالشارع الماروني القديم في بلدة بليبل، بعد تسجيل إنهيار في الطريق المؤدي إلى المبنى، نتيجة الأمطار التي هطلت خلال العاصفة الماضية، الأمر الذي حول الوصول إلى منازلهم لمغامرة محفوفة بالمخاطر، حيث هناك 9 شقق مسكونة في المبنى.

في هذا السياق، يشير أحد سكان المبنى، في تصريح لـ"النشرة"، إلى أن هذا الطريق الوحيد المؤدي إلى المبنى، وبالتالي لا يمكن لهم الوصول إلى منازلهم إلا عبر سلوكه، موضحاً أن الواقع الحالي يثير مخاوف السكان على حياتهم.

ويوضح أنه بعد التواصل مع رئيس البلدية، تم إبلاغهم بضرورة التنبه لدى سلوكهم الطريق، لكنه أبلغهم بعدم توفر الأموال من أجل المعالجة، لافتاً إلى أن فريقاً من البلدية أقدم، بعد الكشف على الطريق، على وضع عوائق بلاستيكية، لتفادي سقوط السيارات بداخلها.

وفي حين يلفت إلى أنه قبل الإنهيار كان هناك حفرة في الطريق، يشير إلى أن البلدية وجهت كتاباً إلى وزارة النقل والأشغال العامة، كما أنه تواصل شخصياً مع الوزارة، إلا أنه يعرب عن شعوره بأن هناك نوعاً من الإستخفاف في معالجة المشكلة، وكأن المقصود وقوع الكارثة من أجل الإستنفار للمعالجة.