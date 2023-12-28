انت الان تتابع خبر اتحاد الكرة يدعو لاختبارات المنتخب الوطني النسوي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الاتحاد في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "تدعو اللجنةُ النسويّة في الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم اللاعباتَ اللائي يرغبن بالدخولِ في إجراءِ اختبارات المنتخب الوطنيّ العراقيّ للسيدات إلى الحُضورِ لملعبِ التاجي في العاصمةِ بغداد في تمام الساعة الثالثة عصراً، وللفترة من الثالث ولغاية السادس من شهر كانون الثاني من العام الجديد 2024".



وأضاف: "وذلك للدخول في التدريباتِ قبيل اختيار اللاعبات الأفضل من قبل الملاك التدريبيّ بهدف تمثيل المنتخب الوطنيّ النسويّ في الاستحقاقاتِ المُقبلة، فعلى مَن تجد في نفسها الكفاءةَ والإمكانية الحُضور إلى الاختبارات".

