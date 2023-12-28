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باحث سياسي: ترحيب المملكة من قبل مجلس الوزراء بالتوصل لخارطة سلام باليمن يؤكد على استمرار دعم الأشقاء في جميع المراحل

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Ahmed Maher 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد الكاتب والباحث السياسي “مبارك آل عاتي”، أن ترحيب المملكة من قبل مجلس الوزراء بالتوصل لخارطة سلام في اليمن، يؤكد على استمرار دعم المملكة للأشقاء في جميع المراحل.

وأضاف في تصريحات لبرنامج “هنا الرياض” عبر قناة “”، أن المملكة العربية السعودية وقفت بجانب الأشقاء في اليمن في كل الظروف، ودعمت كافة الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في اليمن.

وأشار إلى أن المملكة تسعى لخلق وإيجاد مسار سياسي يفضي إلى الاتفاق حول وحدة اليمنيين تحت قيادة واحدة، حتى يتمكن الشعب اليمني من تحقيق طموحاته وأحلامه.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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