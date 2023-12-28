باحث سياسي: ترحيب المملكة من قبل مجلس الوزراء بالتوصل لخارطة سلام باليمن يؤكد على استمرار دعم الأشقاء في جميع المراحل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد الكاتب والباحث السياسي “مبارك آل عاتي”، أن ترحيب المملكة من قبل مجلس الوزراء بالتوصل لخارطة سلام في اليمن، يؤكد على استمرار دعم المملكة للأشقاء في جميع المراحل.

وأضاف في تصريحات لبرنامج “هنا الرياض” عبر قناة “السعودية”، أن المملكة العربية السعودية وقفت بجانب الأشقاء في اليمن في كل الظروف، ودعمت كافة الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في اليمن.

وأشار إلى أن المملكة تسعى لخلق وإيجاد مسار سياسي يفضي إلى الاتفاق حول وحدة اليمنيين تحت قيادة واحدة، حتى يتمكن الشعب اليمني من تحقيق طموحاته وأحلامه.