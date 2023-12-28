٢٠٢٣ عام الكوارث الطبيعية .. أوسطه إعصار وآخره زلازل

ياسر رشاد - القاهرة - ما بين زلازل وبراكين وإعصار أتى على الأخضر واليابس وخلف وراءه آلاف القتلى والمشردين تلخص عام 2023 ، فكوكب الأرض لم يكن على وفاق مع الطبيعة وجراح الملايين خير شاهد على غضبات الكون هذا العام.

كان عام 2023 عاما حافلا بالكواراث الطبيعة، فلم يلبث العام أن يخطو شهره الأول حتى ارتجت الأرض رجًا تحت وقع زلزال تركيا الأشهر، والذى راح ضحيته 67 ألف شخص،

زلزال تركيا وسوريا



في صباح 7 فبراير الماضي ، هز زلزال تركيا وسوريا منطقة الشرق الأوسط، فلقي أكثر من 67 ألف شخص مصرعهم بعد أن ضربت سلسلة من الهزات الأرضية المدمرة أجزاء من تركيا وسوريا المجاورة يوم 6 فبراير، فانهارت آلاف المباني، وحُصر العشرات أسفلها.. وحدثت معظم الأضرار بسبب الزلزالين اللذين بلغت قوتهما 7.8 و7.7 درجة في أنطاكيا خلال ساعات، فيما يقدر بأن يكون أكبر الزلازل في تركيا منذ عام 1939.

و لقي ما يقدر بنحو 59 ألف شخص في جنوب ووسط تركيا مصرعهم، بينما لقي أكثر من 8000 مواطن في سوريا التي مزقتها الحرب حتفهم، وكانت مدينتا شانلي أورفا وحلب التاريخيتان من بين المتضررين.

زلزال المغرب "الحوز"

يُعد زلزال المغرب الأقوى والأكثر دموية في تاريخ المغرب الحديث و الذي ضرب المغرب في 8 سبتمبر 2023 ليل الجمعة وأسفر عن سقوط 2900 قتيلاً، و5500 مصاباً.

بلغت شدة زلزال المغرب 6.8 درجة على مقياس ريختر منطقة إقليم الحوز بجهة مراكش آسفي بالمغرب وحدث نتيجةً لصدع مائل ضحل تحت سلسلة جبال الأطلس الكبير.

خلَّف الزلزال أكثر من 2900 قتيل و5500 جريح مُعظمهم بأقاليم الحوز و‌تارودانت و‌شيشاوة، كما تضررت العديد من المباني والمعالم التاريخية بكُل من مراكش و‌تارودانت و‌أكادير و‌ورزازات.

و شعرَ بالزلزال سكان عشرات المدن المغربية بما في ذلك أكادير و‌الدار البيضاء و‌الرباط و‌المحمدية والقنيطرةونواحيها، كما وصل مدى الهزات إلى الدول المُجاورة مثل إسبانيا و‌البرتغال و‌الجزائر.

إعصار ليبيا "دانيال"

ولم تمر الساعات حتى ضرب اعصار دانيال شمال شرق ليبيا يوم الأحد 10 سبتمبر ، مصحوباً برياح قوية وأمطار غزيرة أدت إلى فيضانات هائلة ودمار ووفيات تعرضت البنية التحتية لأضرار بالغة، مخلفًا ورائه 5300 قتيل، وفق آخر إحصائية صدرت عن وزارة الداخلية.

فيما صرحت جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر طارق رمضان: "لا نملك أرقاما نهائية" لعدد القتلى

وفيما يخص الضحايا المصريين، فقد تم تسليم 75 جثمان من العمالة المصرية الذين قضوا في مدينة درنة، وهناك قرابة 40 مفقود مصري في مدينة درنة، كما المتحدث باسم وزارة الداخلية، عن دفن بعض الضحايا من جنسيات أخرى سواء المصرية أو السورية أو الفلسطينية بلغ عددهم 150 ضحية.

زلزال الصين

وبطبيعة الحال لم ينتهى العام إلا بنكبة أخرى ، فمنذ ايام ارتجت الصين تحت وقع أحد أقوى الزلازل التي شهدتها في السنوات الأخيرة وأودى بحياة ما لا يقل عن 149 شخصا في منطقة نائية بشمال غرب البلاد، فيما لا يزال شخصان في عداد المفقودين بعد الزلزال الذي بلغت قوته 6.2 درجة والذي وقع قبل أسبوع.

وكان مركز الزلزال يمتد بين إقليمي قانسو وتشينغهاي في منطقة يقطنها العديد من أبناء قومية هوي الصينية، وهي أقلية مسلمة.

وكان قانسو الأكثر تضررا من الزلزال، وذكرت وسائل الإعلام الرسمية الصينية أن أكثر من 200 ألف منزل دُمرت وأن 15 ألف منزل على وشك الانهيار.

وأدت الهزات الأرضية القوية إلى نزوح 145 ألف شخص، وأسفرت عن مقتل 117 شخصا وإصابة 781 آخرين في الإقليم حتى 22 ديسمبر .