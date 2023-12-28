بعد تعيينها منسقة المساعدات الإنسانية لغزة.. من سيجريد كاج؟

ياسر رشاد - القاهرة - عُينت الوزيرة الهولندية سيجريد كاج مُنسقة للإشراف على شحنات الإغاثة الإنسانية وإعادة الإعمار في قطاع غزة، بعد صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يدعو لزيادة المساعدات في ظل الأزمة الحادة الناتجة عن حصار قوات الإحتلال الإسرائيلي لسكان القطاع، وذلك لتسهيل وتنسيق ومراقبة شحنات الإغاثة الإنسانية إلى غزة، وكذلك لإنشاء آلية تابعة للأمم المتحدة تختص بتسريع إرسال شحنات الإغاثة الإنسانية إلى القطاع، من خلال الدول التى ليست طرفًا فى الحرب.

من سيجريد كاج؟

تحصلت " سيجريد كاج" على درجة الماجستير في دراسات الشرق الأوسط من جامعة إكستر، وماجستير الفلسفة في العلاقات الدولية من جامعة أكسفورد، وبكالوريوس الآداب في دراسات الشرق الأوسط من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، تتحدث الهولندية والألمانية والفرنسية والإنجليزية والإسبانية والعربية.

أول امرأة تتولى حقيبة وزارة المالية فى هولندا

وتمتلك " سيجريد كاج" خبرة واسعة في الشؤون السياسية والإنسانية والتنموية، وكذلك في الدبلوماسية، وشغلت أخيرًا منصب النائبة الأولى لرئيس الوزراء و كانت أول وزيرة للمالية في الحكومة الهولندية، منذ يناير 2022.

وكانت قد عُينت قبل ذلك وزيرة التجارة والتعاون الإنمائي في هولندا، خلال الفترة من أكتوبر 2017 حتى مايو 2021، ووزيرة للشؤون الخارجية حتى سبتمبر 2021، تم انتخابها زعيمة للحزب الاشتراكي الليبرالي، سبتمبر 2020، ثم استقالت من هذا المنصب، أغسطس 2023. وقادت حزبها للفوز في انتخابات مارس 2021.

الشرق الأوسط

عينت "كاج" المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، خلال الفترة بين عام 2015 إلى 2017، ومن عام 2013 إلى 2015، كذلك عملت منسقة خاصة مشتركة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وبعثة الأمم المتحدة في سوريا.

كما حصلت على منصب مساعدة الأمين لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، خلال الفترة بين 2010 إلى 2013، ومنصب المديرة الإقليمية لمنظمة اليونيسف لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الأردن، خلال الفترة بين 2007 إلى 2010. وقبل ذلك عملت في العديد من المناصب العليا لدى اليونيسف، والمنظمة الدولية للهجرة، ووكالة الأونروا.