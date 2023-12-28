"ضعف من قُتلوا خلال عام 2022".. اليونيسف: 83 قُتلوا بالضفة خلال 12 أسبوعًا

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، اليوم الخميس، إن عدد الأطفال الذين قتلوا في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية يصل إلى مستويات غير مسبوقة.

وأكدت اليونيسف مقتل 83 طفلا بالضفة العربية في الأسابيع الـ12 الماضية أي أكثر من ضعف عدد الأطفال الذين قتلوا عام 2022 بأكمله.

سبق وأن قالت اليونيسيف، إن قطاع غزة أخطر مكان في العالم على الأطفال؛ بسبب القصف المتواصل.

وأسفر العدوان الإسرائيلى المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضى عن 21320 شهيدا و55603 مصابين، 70% منهم من النساء والأطفال.