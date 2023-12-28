بالصور- تسليم أجهزة التابلت لطلاب ثانوي في جنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد:

شهد محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الخميس، تسليم أجهزة "التابلت" لطلاب الصف الأول الثانوي بمدرسة علي بن أبي طالب الثانوية والرسمية لغات التابعتين لإدارة دهب التعليمية، بحضور مصطفى كمال زرد، رئيس مجلس أمناء المديرية ومجلس أمناء إدارة دهب، ومحمد شقوير مدير الإدارة، وعبد الله وهبة، وكيل الإدارة.

ثم تابع وكيل الوزارة، سير العملية التعليمية بمدرسة علي بن أبي طالب الثانوية المشتركة، وشهد حصة "اللغة العربية " وحصة" اللغة الإنجليزية"، وأجرى نقاشًا مع الطلاب استطلع من خلاله نواتج التعلم، مشيدًا بتفاعل الطلاب خلال الحصص.

وأكد على ضرورة تعظيم الاستفادة من المنصات والقنوات التعليمية، والاستمرار في تخصيص فترة مشاهدة لكل مادة دراسية، لعرض المادة التعليمية مع تواجد المعلمين بالمدرسة بصحبة الطلاب، لمناقشة المحتوى الذي جرى مشاهدته، وإتاحة المادة العلمية، وجدول مواعيد إذاعة المحتوى التعليمي على تلك القنوات للطلاب؛ لتمكينهم من متابعتها بالمنزل.

وكرم وكيل الوزارة خلال الزيارة الطلاب الفائزين في مسابقة الطفولة للعام الدراسي الجاري، وهم الطالبة سلمى مختار محمد، بمدرسة علي بن أبي طالب الرسمية لغات لفوزها بالمركز الأول على إدارة دهب والثاني على مستوى المديرية، والطالبة رحمة نبيل صقر، بمدرسة علي بن أبي طالب الرسمية لفوزها بالمركز الرابع على مستوى الجمهورية، والطالبة أسيل هشام حامد، بمدرسة علي بن أبي طالب الرسمية لحصولها على لقب الطالبة المثالية.