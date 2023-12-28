695 كيلو في حاويات أغذية.. الإعدام لمتهمين بتهريب مخدر الأمفيتامين عبر ميناء الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، شخصين بالإعدام شنقا، لاتهامها بجلب مواد مخدرة داخل حاوية بميناء الإسكندرية، وغرامة مالية بلغت مليار و390 مليون 900 الف جنيه على سبيل التعويض الجمركي المقرر قانونا وإلزامهم بالمصاريف الجنائية.

أصدر الحكم المستشار محمد عبد الحميد الخولي رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار محمد سامح عبد الكريم، والمستشار عبد السلام نبيه عبد السلام، وسكرتير المحكمة أحمد الفيومي.

ترجع أحداث القضية رقم 97 لسنة 2022 جنايات الميناء، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بميناء الإسكندرية البحري إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط كمية كبيرة من مخدر الامفيتامين المخدر داخل حاوية قادمة من احدى الدول عبر ميناء الإسكندرية.

ووفقًا لأوراق القضية وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بميناء الإسكندرية، بورود حاوية قادمة من دولة عربية إلى ميناء الإسكندرية، لصالح شركة استيراد وتصدير علي توكيل ملاحي مشمولها بالأوراق والمستندات مواد غذائية عبارة عن، "كريم شانتيه، مربي، شربات التوت"، ومشمول هذه الرسالة يحوي مواد مخدرة.

جرى استصدار إذن من النيابة العامة لجرد وتفتيش الحاوية، ونفاذا للقرار تم تشكيل لجنة، وتبين قيام المتهمين " م.م.غ" و"ب.ا.م" بجلب تلك المواد، والمتهم الأول هو من تعامل مع شركة التخليص الجمركي

وثبت من التحقيقات، أن المواد المضبوطة كانت داخل 1530 علبة كرتونية وزنت 695 كيلو وأربعمائة و50 جراما، وأن العينات المقتطعة تحوى مادة الأمفيتامين المدرجة بالجدول من قانون المخدرات.

حرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها.