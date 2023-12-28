إقالة 3 رؤساء قرى فى أسوان خلال 5 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم الخميس، إعفاء مصطفى عيسى عبد العظيم من عمله كرئيس لقرية الرديسية بحرى من منصبه، وإنهاء ندبه، وعودته لجهة عمله الأصلية بإدارة إدفو التعليمية، مع تكليف أبو الحسن بدرى مهلل رئيس قرية وادى الرديسية للقيام بأعمال رئاسة الوحدة المحلية لقرية الرديسية بحرى، لحين شغلها بالطرق القانونية، وكذا تكليف عبد السيد حسين أمين سكرتير قرية وادى الرديسية بتسيير أعمال رئيس الوحدة المحلية لقرية وادي الرديسية، ولحين شغلها بالطرق القانونية.

وشدد اللواء أشرف عطية على ضرورة مواصلة العمل الميدانى وسرعة التدخل لحل مشاكل المواطنين، والاستجابة الفورية للمطالب الجماهيرية، ووضع الحلول الجذرية لها، مؤكدا عدم السماح باستمرار أى مسئول يتقاعس فى موقعه واستبعاده فى حالة عدم نزوله للشارع والتعامل مع التحديات والمشاكل اليومية المختلفة بما يساهم فى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين، وتقديم الخدمات بالجودة العالية بالشكل المطلوب .

الجدير بالذكر أن قرار إقالة رئيس قرية الرديسية هو الثالث لرؤساء قرى بأسوان خلال 5 أيام فقط سبقه قرار إقالة كلا من رئيس قريتي الكلح وكركر.

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