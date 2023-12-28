ملتقى توظيفي لخريجي كلية الزراعة ببني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:

وافق مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن، على عقد ملتقى توظيف لخريجي كلية الزراعة، لإتاحة فرص عمل لخريجي الكلية، وتدشين قاعدة بيانات لهم.

وأكد رئيس الجامعة على أهمية إقامة الملتقيات التوظيفية للخريجين بكل الكليات، لخلق آفاق جديدة من خلال تواصل الخريجين مع مؤسسات المجتمع المدني، والشركات العاملة في مجال التخصص، بهدف التعرف على فرص التدريب والعمل المتاحة.

وأشار إلى أن الملتقى يتيح للطلاب معرفة احتياجات سوق العمل المطلوبة حتى يتمكنوا من تنمية، وصقل مهاراتهم للحصول على فرص عمل مناسبة بعد التخرج، كما يُتيح للخريجين التواصل مع الشركات المشاركة للتعرف على فرص العمل المتاحة لديهم.