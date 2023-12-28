بالصور- كسح مياه الأمطار المتجمعة بشوارع المنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية- أحمد الباهي:

أعلن الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، رفع حالة التأهب بجميع الأفرع التابعة للشركة للتعامل الفورى مع تجمعات مياه الأمطار وتمركز سيارات الكسح على مدار اليوم، لشفط أي تجمعات لمياه الأمطار لتيسير حركة المواطنين وحركة السيارات بالشوارع والميادين.

وتحركت المعدات اللازمة بأفرع الشركة المختلفة لسحب المياه طبقا لتوزيع السيارات والمعدات وماكينات شفط المياه المتنقلة في الأماكن الحيوية وفقًا لخطة التمركز المتفق عليها مسبقًا.

وشدد "نجيب" على تكثيف جولات المرور الميدانى على أماكن تجمع مياه الأمطار واستمرار عمليات تطهير شبكات الصرف الصحى وتواجد عربات الكسح؛ استعدادًا لشفط تجمعات الأمطار فور حدوثها حفاظًا على انتظام الحركة المرورية.