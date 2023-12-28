شكرا لقرائتكم خبر عن سفير فلسطين بالقاهرة: حقوق الإنسان تُنتهك فى غزة أكثر من عام 1948 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير دياب اللوح، سفير دولة فلسطين في القاهرة، إن حقوق الإنسان تنتهك اليوم فى فلسطين أفظع من عام 48 وذلك على الرغم أن العالم أصبح أكثر انفتاحا عن عام 1948.

وتابع:" الجميع يعلم ما يجرى على الأرض الفلسطينية، خسائر فادحة أكتر من 100 ألف بين شهيد وجريح، أكثر من 70% منهم من الأطفال والنساء، وتم تدمير أكثر من 80% من مبانى غزة، حيث تم تدمير 65 ألف وحدة سكنية بشكل كلى، وتشريد 1.9مليون مواطن فلسطينى، يعيشون أخطر كارثة فى تاريخ الإنسانية، متابعا:" الحرب لا تميز بين مواطن واخر تستهدف الجميع دون استثناء".

واستكمل اللوح:" الشكر موصول للدولة المصرية على دعمها للقضية الفلسطينية، والرئيس عبد الفتاح السيسي، على جهده فى دعم القضية الفلسطينية ورفض مخطط التهجير الذى يستهدف تصفية القضية الفلسطينية وهذا ما لم ولن تسمح به مصر، والشكر موصول للدول العربية والإسلامية وجامعة الدول العربية وكل الشعوب.

وطالب سفير دولة فلسطين في القاهرة، وقف حرب الابادة الجماعية التي تشن ضد شعب كامل، و فتح ممرات إنسانية واغاثة للشعب الفلسطينى، وتوفير حماية دولية عاجلة للشعب الفلسطينى.

وطالب اللوح، المجتمع الدولى بكافة دوله ومؤسساته بما فيها مجلس الأمن رغم فشله أكثر من مرة، وقف الحرب والممارسات العنصرية والمجازر فى قطاع غزة، وكذلك الإدارة الأمريكية رغم علمنا انحيازها لإسرائيل، الالتزام بنصوص القانون الدولى ووقف الحرب وبناء السلام العادل والشامل وتنفيذ وعود الرئيس الأمريكى، وفتح افق سياسي لإنهاء الاستعمار وحق الشعب الفلسطينى فى إقامة مصيره، وعقد مؤتمر سلام برعاية دولية للقضية الفلسطينية، وتمكين الشعب الفلسطينى من إقامة دولته الفلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.

وأكد سفير فلسطين بالقاهرة:" لن نقيم دولتنا الا على أرضنا، والقدس العاصمة الأبدية للدولة الفلسطينية، نرفض التهجير رفضا قاطعا، ولن نترك أرضنا ولن نغادر وطننا، الشكر لمصر والرئيس عبد الفتاح السيسي، لرفض مخطط التهجير لعدم تصفية القضية الفلسطينية".

جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية عن الذكري الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بمقر مؤسسة ماعت، بحضور السفير دياب اللوح سفير دولة فلسطين في مصر، الدكتور خليل ابراهيم كاظم حمداني إدارة حقوق الإنسان جامعة الدول العربية، ندا حسن إدارة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية، ملك عزت عضو هيئة التدريس بجامعة نيو جيزة، أحمد بسيوني عضو هيئة تدريس بجامعة انديانا، المستشار أيمن فؤاد خبير حقوق الإنسان ورئيس محكمة الإستئناف بالقاهرة، وأيمن عقيل، الخبير الحقوقي الدولي رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان.