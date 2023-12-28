شكرا لقرائتكم خبر عن تغير المناخ أبرز التحديات أمام الإعلان العالمى لحقوق الإنسان.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت ندا حسن، عضو إدارة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية، إن بعض الدول العربية ومنها مصر كان لها دور كبير فى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، وشاركت فى المناقشات التى سبقت اعتماد الإعلان العالمى لحقوق الإنسان.

وتابعت حسن: "هناك عدد من التحديات التى تواجه الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، منها تغير المناخ، التغيرات الرقمية، التحديات الصحية، وللجامعة العربية دور كبير وذلك من خلال تعزيز الوعى وتنظيم حملات توعوية التعاون مع المؤسسات الدولية غير الحكومية فى تعزيز ملف حقوق الإنسان، التعاون مع دول الأعضاء بتبادل الممارسات والخبرات، ورفع مستوى الوعى حول حقوق الإنسان".

جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية عن الذكري الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بمقر مؤسسة ماعت، بحضور السفير دياب اللوح سفير دولة فلسطين في مصر، الدكتور خليل ابراهيم كاظم حمداني إدارة حقوق الإنسان جامعة الدول العربية، ندا حسن إدارة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية، ملك عزت عضو هيئة التدريس بجامعة نيو جيزة، أحمد بسيوني عضو هيئة تدريس بجامعة انديانا، المستشار أيمن فؤاد خبير حقوق الإنسان ورئيس محكمة الإستئناف بالقاهرة، وأيمن عقيل، الخبير الحقوقي الدولي رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان.