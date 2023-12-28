"النشرة": غارة إسرائيلية على حي أبو لبن داخل عيتا الشعب وتحليق طيران مسيّر في اجواء اقليم التفاح

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بـ"تنفيذ الجيش الإسرائيلي غارة ثالثة على حي أبو لبن داخل بلدة عيتا الشعب، وتحليق للطيران المسير على علو منخفض في اجواء اقليم التفاح".

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