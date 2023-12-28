عمليات انقاذ المواطنين العالقين في "التلفريك" مستمرة وإنزال الاب ربيع شويري وعائلته من مقصورة

لا تزال عمليات انقاذ المواطنين العالقين في تلفريك جونية مستمرة من قبل فرق الدفاع المدني والجيش . وأنقذ منذ قليل الاب ربيع شويري وعائلته من إحدى المقصورات وتم إنزالهم بمساعدة عناصر الدفاع المدني.

عند وصوله شكر الاب شويري "أمنا العذراء على إنقاذهم ليس فقط هو وعائلته بل على الأعجوبة التي حصلت بإصطدام مقصورتين فارغتين ولو كانت تضم أناسا كانت حصلت كارثة حقيقية". كما شكر الحيش والدفاع المدني.

من جهة أخرى، أفادت نائبة المدير العام للدفاع المدني ريما المر انه لا تزال هناك فقط مقصورتان يجري انقاذ من فيهم ، مطمئنة ان الجميع بخير .