نصار: حاضرون لتأمين السلامة العامة للعالقين في التلفريك والعنوان الأهم هو المحاسبة

أشار وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار، في حديث لـ"الجديد"، الى أننا "حاضرين لتأمين السلامة العامة للعالقين في التلفريك والعنوان الأهم هو المحاسبة، وأطلب من الاعلام التخفيف من الامور السلبية والتشديد على الايجابية منها من أجل السياحة".

ولفت نصار، الى أن "المهم لدينا الآن هو سلامة الناس وانقاذهم قبل غياب الشمس".