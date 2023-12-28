أشار وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار، في حديث لـ"الجديد"، الى أننا "حاضرين لتأمين السلامة العامة للعالقين في التلفريك والعنوان الأهم هو المحاسبة، وأطلب من الاعلام التخفيف من الامور السلبية والتشديد على الايجابية منها من أجل السياحة".
ولفت نصار، الى أن "المهم لدينا الآن هو سلامة الناس وانقاذهم قبل غياب الشمس".
كانت هذه تفاصيل خبر نصار: حاضرون لتأمين السلامة العامة للعالقين في التلفريك والعنوان الأهم هو المحاسبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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