أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش، أنه "بتاريخ 28 / 12 / 2023، تمكنت مديرية المخابرات بعد سلسلة عمليات رصد وتعقّب وتحليل تقني من العثور على جثة المواطن العراقي (ا.ك.) في خراج بلدة بقعتوتة بعد دفنها من قبل مجموعة أشخاص من جنسيات مختلفة. وتبين أنّ القتيل قد وصل إلى لبنان عبر مطار رفيق الحريري الدولي بتاريخ 04 / 12 / 2023، وقد استُدرج وقُتل وأُخفيت جثته من قبل المجموعة المذكورة". وأكدت أن "مديرية المخابرات تستكمل التحقيقات والإجراءات الجنائية اللازمة بالتنسيق مع القضاء المختص".

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش: العثور على جثة مواطن عراقي في خراج بلدة بقعتوتة والتحقيقات ما زالت مستمرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.