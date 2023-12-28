استقبل قائد الجيـش العماد جوزاف عون، الامين العام للمجلس الأعلى السوري اللبناني نصري خوري وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد. كما استقبل رئيس رابطة قدامى القوات المسلحة اللبنانية اللواء الركن المتقاعد نقولا مزهر على رأس وفد من الرابطة، وجرى تداول شؤون العسكريين المتقاعدين والتعاون بين الرابطة وقيادة الجيش.

كانت هذه تفاصيل خبر قائد الجيش عرض الاوضاع مع نصري خوري وتابع شؤون العسكريين المتقاعدين مع وفد رابطة قدامى القوات المسلحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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