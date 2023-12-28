رئيس بلدية بليبل للنشرة: سنتابع مع وزارة الاشغال الإنهيار الذي وقع في أحد طرقات البلدة

أكيد رئيس بلدية بليبل إيلي أبي خليل، في تصريح لـ"النشرة"، أن البلدية تتابع موضوع الطريق الواقع في الشارع الماروني القديم، الذي وقع فيه إنهيار بعد العاصفة الأخيرة، لافتاً إلى أنها قامت بما تستطيع القيام به على هذا الصعيد.

وأشار أبي خليل إلى أن البلدية ليس لديها المعدات والإمكانات لتتولى المعالجة بنفسها، موضحاً أنها أرسلت يوم الثلاثاء كتاباً إلى وزارة الأشغال والنقل العامة، مؤكداً أنها ستتابع هذا الأمر مع الوزارة أيضاً.

تجدر الإشارة إلى أن "النشرة" كانت قد تلقت شكوى من مواطنين مقيمين في مبنى يقع بالشارع الماروني القديم في بلدة بليبل، بعد تسجيل إنهيار في الطريق المؤدي إلى المبنى، نتيجة الأمطار التي هطلت خلال العاصفة الماضية، الأمر الذي حول الوصول إلى منازلهم لمغامرة محفوفة بالمخاطر، حيث هناك 9 شقق مسكونة في المبنى.

ولفت أحد سكان المبنى، في تصريح لـ"النشرة"، إلى أن هذا الطريق الوحيد المؤدي إلى المبنى، وبالتالي لا يمكن لهم الوصول إلى منازلهم إلا عبر سلوكه، موضحاً أن الواقع الحالي يثير مخاوف السكان على حياتهم.