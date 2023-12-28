سليم التقى المطران عودة: الواقع الأمني في البلد محفوظ ولا شيء في القلوب بيني وبين قائد الجيش

أشار نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، بعد لقائه متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عودة، الى أننا "بحثنا في كيفية إنقاذ البلد من هذا المأزق وكيف يجب علينا العمل لنخرج من الأزمة التي نعيشها، كما تحدثنا في ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت".

وأكد الشامي، أنه "يجب عدم الركون وعدم القيام بأي شيء، بل علينا متابعة عملنا ليكون كل شيء جاهز في حال انتُخب رئيس للجمهورية فنمضي بأسرع وقت بعملية الإصلاح قدماً. وكانت جلسة مفيدة جداً مع سيدنا الياس الذي نستفيد دائماً من خبرته وحكمته".

في سياق منفصل، لفت وزير الدفاع في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم، بعد لقائه المطران عودة، الى أننا "استعرضنا الأمور الوطنية والواقع الذي يعاني منه بلدنا وحالة المؤسسة الدستورية التي تفتقد إلى وجود رئيس للجمهورية على رأس الدولة، واعتبر عودة أنه دون وجود رئيس جمهورية يبقى العمل في إطار الدولة بحالة من عدم الاستقرار بسبب غياب قائد أساس يوجّه البوصلة لكل المؤسسات في الدولة اللبنانية وهذا ما يخلق حالة من التخبّط ومن الاضطراب ومن عدم الفاعلية أحياناً والمراوحة في كثير من الأمور التي تتطلّبها مسيرة الدولة".

وذكر أننا "تطرّقنا إلى شؤون إدارية على مستوى الدولة وشؤون تتعلّق بحياة المواطن اليومية وضرورة معالجة كل هذه القضايا في أسرع وقت نتيجة الواقع وتردّي هذه الحالة المستمرة لفترة طويلة".

وأضاف "طمأنته بأن الواقع الأمني في البلد محفوظ، وأن الجيش وباقي القوى الأمنية تقوم بدورها، خصوصا في مرحلة الأعياد المباركة التي نتمنى أن تمرّ على بلدنا وعلى شعبنا باستقرار وأن ينعم الناس بالطمأنينة وأن يحتفلوا بالأعياد بسلام وأمان وبكل ما هو خير لهم وللمجتمع. حكماً هذه القوى الأمنية تقوم بدورها لأن قسمها والتزامها الوطني هو التزام دائم لا يفوقه شيء بأية أفضلية. شكرت سيدنا على كل اهتماماته على المستوى الوطني وتمنيت له العمر الطويل والأعياد المباركة وأن نستطيع أن نضع بلدنا في أقرب وقت على السكة السليمة وأن ينعم بالاستقرار والأمان وإن شاء الله تكون أيام خير على بلدنا وعلى شعبنا دائماً وفي كل الظروف".

وشدد على أنه "لا شيء في القلوب بيني وبين قائد الجيش خلافاً لما قد يكون هناك انطباع. ما هو بيني وبين قائد الجيش ينتج أحياناً عن تباين في النظرة إلى إدارة الأمور وفق القانون وكل ما يتعلّق برئاسة الأركان أو غيرها من التعيينات ما هو إلا ناتج عن الواقع الدستوري. حكومة لم تستطع أن تقوم بالتعيينات اللازمة والموضوع يعالج وفقاً للدستور والقانون، لا شيء شخصي أبداً. نحن نتعامل مع بعضنا كمسؤولين، أنا من موقعي كوزير دفاع وقائد الجيش من موقعه على رأس هذه المؤسسة الوطنية التي أنتمي أنا شخصياً إليها ولا يمكن إلا أن تكون محفوظة في عيوننا".