صحة غزة: الاحتلال ارتكب 20 مجزرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة

ياسر رشاد - القاهرة - قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 20 مجزرة بحق عائلات بأكملها راح ضحيتها 210 شهداء و360 إصابة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وحسب وكاللة أنباء الشرق الأوسط، قال الدكتور أشرف القدرة المُتحدث باسم الوزارة، في بيان صحفي اليوم الخميس- إن محصلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع ارتفعت إلى 21 ألفا و320 شهيدا و55 ألفا و603 مصابين.

وطالب القدرة، المؤسسات الدولية بالتدخل من أجل إعادة تشغيل مجمع الشفاء الطبي، مشيرا إلى أن الأوضاع الإنسانية والصحية للنازحين بلغت مستويات كارثية تفوق الوصف وبلغ عدد النازحين أكثر من 1.9 مليون نازح يفتقرون للماء والطعام والدواء.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان له، مقتل ضابطين وجندي في المعارك بقطاع غزة، ورفع العدد الإجمالي المعلن لقتلاه إلى 501 منذ طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي.

وأوضح جيش الاحتلال، أن العسكريين الثلاثة الذين أعلن مقتلهم، قُتلوا الليلة الماضية في معارك بوسط وجنوب القطاع، في حين أصيب 3 آخرون بجروح خطيرة.

ونشر جيش الاحتلال خلال الساعات الـ48 الماضية أسماء 11 قتيلا من ضباطه وجنوده، وبذلك يرتفع العدد الإجمالي منذ بدء الهجوم البري في 27 أكتوبر إلى 173 قتيلا.