المقاومة تنشر صورة الشهيد محمد نجل قائد القسام مروان عيسى

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت كتائب القسام، استشهاد "محمد" نجل القائد مروان عيسى، في قصف إسرائيلي على قطاع غزة فجر اليوم.

ويعد مروان عيسى هو رجل الظل في المقاومة الفلسطينية، والمطلوب الثاني لدى دولة الاحتلال الإسرائيلي بعد زعيم حركة حماس في غزة يحيى السنوار.

نفذت كتائب القسام عمليات عدة في مناطق متفرقة داخل قطاع غزة، اليوم الخميس، واستخدمت فيها قذيفة الياسين 105، وعبوة شواظ الرعدية، وأوقعت بقوات الاحتلال الإسرائيلي الكثير من الخسائر.

وقالت المقاومة، إن مجاهدي القسام تمكنوا من تفجير عبوة مضادة "رعدية" للأفراد في قوة إسرائيلية راجلة، متوغلة في منطقة خزاعة شرق مدينة خانيونس، وأكد مجاهدونا مقتل وإصابة أفراد القوة، كما تم تدمير آلية عسكرية بقذيفة "الياسين 105" شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وتم استهداف دبابة إسرائيلية بعبوة "شواظ" شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، كما استهدفت كتائب القسام دبابة ميركافا صهيونية بقذيفة "الياسين 105" جنوب شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.