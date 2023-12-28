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عاجل.. جيش الاحتلال يعلن مقتل أسيرة إسرائيلية في غزة

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن مقتل محتجزة اسرائيلية في غزة.

 

وسوف نوافيكم بالتفاصيل..

على جانب آخر، دعت المقاومة الفلسطينية، التجار وأصحاب المحال داخل البلدة القديمة ومحيطها وفي شارع الباشا وراس العين، بمسح تسجيلات الكاميرات وعدم تشغيلها على الانترنت في ساعات الليل.

 

وأضافت المقاومة، أن جنود الاحتلال يخترقون الكاميرات من خلال   الانترنت للتعرف على شخصيات وتحركات المجاهدين خلال عملياتهم ضد جنود الاحتلال.

وأكدت على أهمية حذف جميع تسجيلات الكاميرات بشكل يومي والالتزام بما ورد، وذلك حرصاً على سلامة المجاهدين.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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